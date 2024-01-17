الاقتصاد

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لطحن وتجهيز الخامات الصناعية

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لطحن وتجهيز الخامات الصناعية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع طحن وتجهيز الخامات الصناعية في مركز المسيجيد.

وبيّنت الأمانة أن المشروع خصّص له مساحة 41088 متراً مربعاً لإنشائه، بعقد تشغيل تبلغ مدته 25 سنة، ويشمل تقديم خدمات طحن وتجهيز الخامات الصناعية للمعادن والمواد التي تتميز بها المنطقة، وتحويلها إلى منتجات نهائية قابلة للاستخدام في الصناعات الخفيفة، بهدف تحسين تنافسية المنطقة في قطاع الصناعة.

ودعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على شروط ومتطلبات التقديم عبر منصة “استثمارات المدينة” وتقديم المستندات قبل الـ 18 من شهر إبريل المقبل.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا