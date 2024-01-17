أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لطحن وتجهيز الخامات الصناعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع طحن وتجهيز الخامات الصناعية في مركز المسيجيد.

وبيّنت الأمانة أن المشروع خصّص له مساحة 41088 متراً مربعاً لإنشائه، بعقد تشغيل تبلغ مدته 25 سنة، ويشمل تقديم خدمات طحن وتجهيز الخامات الصناعية للمعادن والمواد التي تتميز بها المنطقة، وتحويلها إلى منتجات نهائية قابلة للاستخدام في الصناعات الخفيفة، بهدف تحسين تنافسية المنطقة في قطاع الصناعة.

ودعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على شروط ومتطلبات التقديم عبر منصة “استثمارات المدينة” وتقديم المستندات قبل الـ 18 من شهر إبريل المقبل.