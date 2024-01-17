شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 245.7 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال اليوم الأربعاء، عند آخر مستوياتها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245.70 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 225.23 ريال، في حين سجل سعر جرا الذهب عيار 21 اليوم 215 ريالا. سعر جرام الذهب في السعودية بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 184.28 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 143.33 ريال، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 122.85 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم نحو 7641 ريالا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1720 ريالا.

وبلغ سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 245.703 ألف ريال. سعر الذهب اليوم واستقر سعر الذهب عالميا اليوم، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة، إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس.

ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارًا للأوقية بعدما انخفض 1.3 % في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر الماضي. وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولارًا.