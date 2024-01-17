شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أسعار الدولار

الدمام - شريف احمد - استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك، عند آخر مستوياته أمس.وكان البنك الأهلي المصري، وبنك مصر قد طرحا شهادة ادخارية جديدة بعائد يصل إلى 27%، قبل نحو 12 يوما في 5 يناير الحالي.سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك "إتش إس بي سي" 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.