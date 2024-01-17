الاقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك، عند آخر مستوياته أمس.
وكان البنك الأهلي المصري، وبنك مصر قد طرحا شهادة ادخارية جديدة بعائد يصل إلى 27%، قبل نحو 12 يوما في 5 يناير الحالي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك "إتش إس بي سي" 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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