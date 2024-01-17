شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12063 نقطة، وبتداولات بلغت 10.677 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 365.736 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.058 تريليون ريال. انخفاض أسهم 160 شركة

انخفضت أسهم 160 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 60، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، وكابلات الرياض، وبوان، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، بترو رابغ، والوطنية، والتأمين العربية، والبحر الأحمر، وساكو، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.9%، عند 24515 نقطة، وبتداولات بلغت 24.359 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.11 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 47.559 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.