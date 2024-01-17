شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12063 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأربعاء، منخفضًا 14.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12063 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وكابلات الرياض، وبوان، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية، والتأمين العربية، والبحر الأحمر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.30%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، واللجين، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات اللجين، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسال هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24515.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.