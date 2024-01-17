أبرزها "إتش آند أم" و"أميريكان ايغل".. "الشايع الكويتية" تُغلق بعض متاجرها في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قررت مجموعة الشايع الكويتية، التي تُعد من أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وبحسب موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، كشفت المجموعة في رسالة إلى موظفي متاجرها أنه مضطرة إلى اتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتها في مصر.

ولفتت "الشايع" إلى أنه سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024.

وذكر مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية بمصر، أن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل "ذا بودي شوب"، "دبنهامز"، "مذر كير"، "بنكبري"، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر "إتش آند أم"، "فيكتوريا سكريت"، "أميريكان ايغل"، "باث آند بادي".

يُشار إلى أن "الشايع" تأسست عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.