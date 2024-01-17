بازل العالمية تشتري حصة 35% في اللجين الوطنية للصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية في مقر وزارة الطاقة بين شركة اللجين، وشركة بازل العالمية القابضة (التابعة لشركة ليندل - بازل للصناعات القابضة)، لبيع حصة في مجمع شركة اللجين الوطنية للصناعة (شركة تحت التطوير)، تمثل 35% من رأسمال الشركة التي تعمل على تطوير مجمع بتروكيماويات تبلغ تكاليفه الاستثمارية نحو 7.5 مليارات ريال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المتحققة من القطاع.

وسيسهم المشروع في إنتاج مركبات بلاستيكية نوعية ومتخصصة، تدعم خطط توطين صناعة السيارات وصناعات الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والأنابيب الصناعية والبطاريات والصناعات الإنشائية المحلية.

وتأتي الشراكة بعد موافقة وزارة الطاقة في وقت سابق على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مشروع شركة اللجين الجديد، الذي يشمل مصنعا لإنتاج البروبلين، ومصنعا لإنتاج البولي بروبلين، ومجمعا لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من مادة البولي بروبلين للمرة الأولى يتم إنتاجها في المملكة، والمتضمن أيضا ربط وحدتي الإنتاج في شركة ناتبت مع مشروع الشركة الجديد لرفع مستوى الموثوقية وكفاءة الإنتاج، وتحسين اقتصاديات المشروعين.

ووقعت الشركتين أيضا اتفاقية تدخل بموجبها شركة بازل شريكا استراتيجيا في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، بنسبة تبلغ 35% من رأسمال الشركة بقيمة 1.87 مليار ريال.

كما تضمنت الشراكة توقيع اتفاقية المساهمة بين الشريكين، واتفاقية تسويق وبيع المنتجات، واتفاقية تخصيص المنتجات، واتفاقية إدارة المشروع الجديد، واتفاقية إدارة التكاليف الداخلية الخاصة بالمشروع الجديد.

مشروع شركة اللجين الجديد

يشمل

ربط وحدتي الإنتاج في شركة ناتبت مع المشروع الجديد لرفع الموثوقية وكفاءة الإنتاج.

مصنعا لإنتاج البروبلين.

مصنعا لإنتاج البولي بروبلين.

مجمع لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من البولي بروبلين تنتج للمرة الأولى بالمملكة.

شركة اللجين

شركة بازل العالمية (تابعة لشركة ليندل - بازل للصناعات القابضة)

بيع حصة 35% في مجمع اللجين الوطنية للصناعة (تحت التطوير).

تطوير مجمع بتروكيماويات تكاليفه الاستثمارية 7.5 مليارات ريال.

اتفاقية شراكة بين:تتضمن: