شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 4 مليارات جنيه ليصل 1.876 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 56.6 مليار جنيه. المؤشرات الرئيسية وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملاته على انخفاض 0.67%، ليبلغ 26758.26 نقطة.

كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.65% مسجلًا 6259.24 نقطة.

وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.6%، لينهي التعاملات عند مستوى 8901.95 نقطة.