الاقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

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واس - القاهرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 4 مليارات جنيه ليصل 1.876 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 56.6 مليار جنيه.

المؤشرات الرئيسية

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملاته على انخفاض 0.67%، ليبلغ 26758.26 نقطة.
كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.65% مسجلًا 6259.24 نقطة.
وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.6%، لينهي التعاملات عند مستوى 8901.95 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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