الاقتصاد

هبوط "داو جونز".. "وول ستريت" تفتح على انخفاض

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اليوم - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط "داو جونز".. "وول ستريت" تفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الأربعاء، مع تراجع آمال المستثمرين في بداية مبكرة لخفض أسعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في ديسمبر تجاوزت التوقعات.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 79.26 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 37281.86 نقطة.
بورصة وول ستريت - رويترز

مؤشرات وول ستريت

انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.85 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 4739.13 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 129.58 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 14814.77 نقطة.
بورصة وول ستريت - رويترز
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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