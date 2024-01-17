شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط "داو جونز".. "وول ستريت" تفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الأربعاء، مع تراجع آمال المستثمرين في بداية مبكرة لخفض أسعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في ديسمبر تجاوزت التوقعات.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 79.26 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 37281.86 نقطة.انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.85 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 4739.13 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 129.58 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 14814.77 نقطة.