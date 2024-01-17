تسريح عمال وتراجع مبيعات.. وسائل إعلام تكشف حقيقة خروج «ستاربكس» من مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مجموعة الشايع الكويتية، حقيقة إغلاق مقاهي "ستاربكس" في مصر، وتصفية الشركة، على إثر قرار مجموعة الشايع الرسمي، بتصفية علامات تجارية كبرى وإغلاق أفرع لها في مصر، خلال الشهرين المقبل.

وفي رد لموقع "القاهرة 24"، قالت مجموعة الشايع الكويتية إنه "لن يتم تصفية أو إغلاق أي من مقاهي ستاربكس في مصر أو تصفية أفرعها، بعد توجه الشركة لإغلاق سلسلة علامات تجارية كبرى خلال الشهرين المقبلين."

ونقل الموقع عن مصادر له في سلسلة مقاهي ستاربكس الشهيرة العاملة في مصر تأكيدها أن هناك تراجعا كبيرا في إقبال العملاء على مقاهي الشركة في آخر 4 أشهر منذ حملات المقاطعة، التي تم شنها ضد الشركة في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.

وقدرت المصادر حجم نقص المبيعات بنحو 50% على الأقل خلال هذه الفترة من أكتوبر إلى يناير، التي كانت تشهد ذروة الإقبال في أفرع ستاربكس في أنحاء مصر، مع توافد الطلاب على الجامعات والمدارس.

وكشفت المصادر أن شركة الشايع الكويتية "تسرح عمال بشكل مستمر من مقاهي ستاربكس منذ نحو شهرين، بسبب تراجع عدد العملاء الوافدين على مقاهي ستاربكس في مصر."

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية، في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أن المجموعة قررت إغلاق عدد من أفرع المتاجر التابعة لها في مصر، تقدر بنحو 60 متجرا، وهي متاجر كليرز ودبنهامز ومذركير وذي بودي شوب وﭙـنكبري.

وتابع المتحدث أنه أيضا سيتم إغلاق بضع محلات أمريكان إيجل وباث آند بودي، وركس، واتش آند ام، وﭬيكتوريا سيكريت، بشكل مؤقت.

وأوضح أنه "نتيجة للوضع الاقتصادي والصعوبات التي واجهت الشركات الأجنبية والعلامات التجارية، في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية يقضي بتقليص عملياتنا في مصر عبر إغلاق سلسلة أفرع بشكل كلي أو جزئي."

وتابع المتحدث: "للأسف يمكننا التأكيد أنّ قرارات تصفية بعض الشركات التابعة للمجموعة، يتضمن تخفيضًا لعدد محلاتنا في مصر؛ وفي هذا الإطار نتوجه بالشكر إلى جميع زملائنا على خدماتهم وعملهم معنا."

وأشار إلى أن مجموعة الشايع الكويتية "تعمل في السوق المصري منذ 18 عامًا، وحققت خلالها نتائج أعمال قوية، ونحن فخورون جدًا بالأعمال التي أسسناها وملتزمون تجاه السوق المحلي ونتطلع إلى مواصلة أعمالنا التجارية في البلاد، كما نأمل أن نتمكن من النمو مجددًا في المستقبل القريب."

ووفقا للمتحدث، فإنه سيتم خفض عدد محلات العلامات التجارية الأجنبية التي تتبع المجموعة في مصر، بقيادة شركة أمريكان إيجل وشركة ومتاجر باث&بودي، وشركة ومتاجر ركس، وشركة ومتاجر اتش آند ام، ومتاجر ﭬيكتوريا سيكريت بشكل مؤقت، وسيبدأ إغلاق المحلات في مصر اعتبارًا من نهاية شهر يناير وحتى بداية شهر مارس.

جدير بالذكر أن مجموعة الشايع الكويتية تأسست في عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وتملك قرابة 4 آلاف متجر لعلامات تجارية كبرى فاخرة، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وتمتلك علامة ستاربكس أيضا.