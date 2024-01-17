شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة مؤشرات القطاعات الكبرى.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على انخفاض وسط تراجع توقعات خفض الفائدة بعد تعليقات لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي تشير للتشديد النقدي.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 1.2 % ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع خلال الجلسة ويتراجع بأكبر وتيرة يومية منذ أكتوبر.سجلت جميع مؤشرات القطاعات الكبرى خسائر، إذ تراجع قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.8 % وتصدر خسائر القطاعات، مسجلًا بذلك أسوأ نسبة هبوط مئوية في يوم واحد منذ أكثر من شهرين.ونزل قطاع المعادن الأساسية والمعادن النفيسة أيضًا اثنين بالمئة متأثرًا بتدني أسعار النحاس والذهب.