الاقتصاد

خسارة مؤشرات القطاعات الكبرى.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

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واس - عواصم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على انخفاض وسط تراجع توقعات خفض الفائدة بعد تعليقات لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي تشير للتشديد النقدي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 1.2 % ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع خلال الجلسة ويتراجع بأكبر وتيرة يومية منذ أكتوبر.
تراجع الأسهم الأوروبية - موقع cnbc

الأسهم الأوروبية

سجلت جميع مؤشرات القطاعات الكبرى خسائر، إذ تراجع قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.8 % وتصدر خسائر القطاعات، مسجلًا بذلك أسوأ نسبة هبوط مئوية في يوم واحد منذ أكثر من شهرين.
الأسهم الأوروبية - موقع financebrokerage

ونزل قطاع المعادن الأساسية والمعادن النفيسة أيضًا اثنين بالمئة متأثرًا بتدني أسعار النحاس والذهب.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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