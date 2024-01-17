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شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة مؤشرات القطاعات الكبرى.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على انخفاض وسط تراجع توقعات خفض الفائدة بعد تعليقات لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي تشير للتشديد النقدي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 1.2 % ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع خلال الجلسة ويتراجع بأكبر وتيرة يومية منذ أكتوبر.
ونزل قطاع المعادن الأساسية والمعادن النفيسة أيضًا اثنين بالمئة متأثرًا بتدني أسعار النحاس والذهب.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 1.2 % ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع خلال الجلسة ويتراجع بأكبر وتيرة يومية منذ أكتوبر.
الأسهم الأوروبيةسجلت جميع مؤشرات القطاعات الكبرى خسائر، إذ تراجع قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.8 % وتصدر خسائر القطاعات، مسجلًا بذلك أسوأ نسبة هبوط مئوية في يوم واحد منذ أكثر من شهرين.
ونزل قطاع المعادن الأساسية والمعادن النفيسة أيضًا اثنين بالمئة متأثرًا بتدني أسعار النحاس والذهب.