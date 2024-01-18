شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط بين تعطل الإنتاج الأمريكي وضعف البيانات الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يطرأ على أسعار النفط تغير يُذكر يوم الأربعاء عند التسوية، بعد أن تسبب البرد القارس الذي عطّل بعض إنتاج النفط في الولايات المتحدة في تعويض أثر النمو الاقتصادي المحبط في الصين، الذي أجج المخاوف إزاء حجم الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا إلى 77.88 دولار للبرميل عند التسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا إلى 72.56 دولار للبرميل. تراجع إنتاج النفط الأمريكي وذكرت ولاية نورث داكوتا، إحدى كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للنفط، أن إنتاج النفط تراجع فيها بواقع 650 ألف برميل يوميًا إلى 700 ألف فقط، بفعل درجات الحرارة شديدة البرودة.

وحقق الاقتصاد الصيني نموًا 5.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما أضعف الأسعار يوم الأربعاء، وجاء دون توقعات المحللين، وأثار تساؤلات عن التوقعات بأن الطلب الصيني سيدفع نمو أسعار النفط عالميا في 2024.

وارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين العام الماضي 9.3% على أساس سنوي وصولًا إلى مستوى قياسي، ما يشير إلى أن الطلب على النفط ما زال مرتفعًا، وإن لم يكن عند الوتيرة التي يتوقعها بعض المحللين بالفعل. ارتفاع الدولار في الوقت نفسه، حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء، بعد تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلصت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.