شكرا لقرائتكم خبر عن موبايلي توقع اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك الأهلي السعودي ذات شروط أفضل ومعدلات فائدة تنافسية، بقيمة 4.8 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية لغرض تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لإعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف موبايلي المالية طويلة الأجل واستراتيجيتها لإعادة هيكلة رأس المال.

وأضافت أن مدة التمويل 7 سنوات، فيما ستستخدم موبايلي مبلغ 3.685 مليار ريال من اتفاقية التمويل لإعادة التمويل الجزئي للقرض المجمع والبالغ 5.333 مليار ريال.