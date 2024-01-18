شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» تتحول للربحية بـ40.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الكابلات السعودية صافي ربح في الربع الأول من العام المالي 2023، يقدر بنحو 40.282 مليون ريال، مقارنة بخسائر 37.620 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إيرادات الربع الأول انخفضت بسبب تعليق العمليات وخضوع الشركة لإجراءات إعادة التمويل المالي.

وأضافت الشركة أن أرباح الشركة ارتفعت بسبب عكس مخصص الزكاة وبسبب نتائج أفضل من المتوقع من شركة زميلة.