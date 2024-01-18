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شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: الموافقة على إدراج أدوات دين حكومية بـ5.16 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت تداول السعودية عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5.169 مليار ريال.
وأوضحت تداول، أن الإصدار رقم 10-01-2024 يقدر بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.822 مليار ريال، فيما يقدر الإصدار رقم 15-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.347 مليار ريال.
وأوضحت أن إدارج وتداول أدوات الدين الحكومية ستكون ابتداءً من يوم الاثنين 22/01/2024م.
وأوضحت تداول، أن الإصدار رقم 10-01-2024 يقدر بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.822 مليار ريال، فيما يقدر الإصدار رقم 15-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.347 مليار ريال.
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وأوضحت أن إدارج وتداول أدوات الدين الحكومية ستكون ابتداءً من يوم الاثنين 22/01/2024م.