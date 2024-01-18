شكرا لقرائتكم خبر عن 21 يناير.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «ساركو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عند بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجميعة العامة العادية اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا يوم الأحد 21 يناير الحالي، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الخميس 25 يناير.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 4 يناير الحالي، الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها في تمام الســاعـة 6:30 من مســاء يــوم الخميس 25 يناير، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 4 يناير الحالي، الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها في تمام الســاعـة 6:30 من مســاء يــوم الخميس 25 يناير، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.