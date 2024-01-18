الاقتصاد

21 يناير.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «ساركو»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المصافي العربية (ساركو) عند بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجميعة العامة العادية اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا يوم الأحد 21 يناير الحالي، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الخميس 25 يناير.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 4 يناير الحالي، الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها في تمام الســاعـة 6:30 من مســاء يــوم الخميس 25 يناير، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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