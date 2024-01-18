شكرا لقرائتكم خبر عن 21 يناير.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «ساركو» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.