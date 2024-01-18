شكرا لقرائتكم خبر عن الكرود رئيسا لمجلس إدارة «أسمنت الجنوبية».. وتشكيل لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان، وتعيين أمين سر المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجلس قرر تعيين سعد الكرود رئيسا لمجلس الإدارة، ومنصور الصغير نائبا للرئيس، وسعود آل برقان أمينا لسر المجلس.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة سعد الكرود، وبعضوية كل من: منصور الصغير، ومحمد النابت، وأحمد الغامدي، وعبداللطيف السيف.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الاستثمار والإستراتيجية برئاسة، منصور الصغير، وعضوية كل من م. أحمد الغامدي، ويحي الشنقيطي، وفهد الهلال.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة: عبداللطيف السيف، وعضوية كل من: ثامر المهيد، ومحمد النابت، وم. أحمد الغامدي، وخالد الربيعة.
وعين المجلس ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجلس قرر تعيين سعد الكرود رئيسا لمجلس الإدارة، ومنصور الصغير نائبا للرئيس، وسعود آل برقان أمينا لسر المجلس.
تشكيل لجنة المراجعةوافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة التي تتكون من: خالد الربيعة رئيسا للجنة، وثامر المهيد، ويحيى الشنقيطي، وفهد الهلال، وأديب أبانمي، أعضاء للجنة.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة سعد الكرود، وبعضوية كل من: منصور الصغير، ومحمد النابت، وأحمد الغامدي، وعبداللطيف السيف.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الاستثمار والإستراتيجية برئاسة، منصور الصغير، وعضوية كل من م. أحمد الغامدي، ويحي الشنقيطي، وفهد الهلال.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة: عبداللطيف السيف، وعضوية كل من: ثامر المهيد، ومحمد النابت، وم. أحمد الغامدي، وخالد الربيعة.
وعين المجلس ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.