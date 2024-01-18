شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا المالية والاقتصاد يبحثان مع رئيس« بلاك روك» الفرص الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلاك روك للاستثمار توم دونيلون.

واستعرض الاجتماع دور القطاع الخاص في تمويل الفرص الاستثمارية في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين، وعضو اللجنة التنفيذية العالمية لشركة بلاك روك، تشارز هتامي.