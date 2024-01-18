شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات الديزل الصينية لأدنى مستوى خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت شحنات الديزل الصينية للخارج في يناير لأدنى مستوى خلال ستة أشهر جراء استنفاد حصص التصدير وتخفيف هامش الربح.

وأفادت البيانات الجمركية التي صدرت اليوم الخميس، بأن شحنات الوقود الصناعي بلغت 670 ألف طن وهو أصغر حجم منذ يونيو وأقل بنسبة 76 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وهذا يعادل نحو 161 ألف برميل في اليوم.

وأظهرت البيانات أن صادرات البنزين بلغت أدنى مستوى لها منذ أكتوبر. وبالنسبة لعام 2023، بلغ إجمالي صادرات البنزين 12.28 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ 2017 بعدما ارتفع الطلب المحلي بشكل حاد عقب انتهاء قيود كوفيد.19- .

وبلغت شحنات الديزل 13.77 مليون طن بارتفاع عن عام سابق. وكانت أرباح مصافي التكرير لشحن الديزل للخارج مقارنة بالبيع محليا حتى 28 ديسمبر أقل بواقع 33 % على أساس شهري، بينما تراجع الهامش لصادرات البنزين بواقع 62 %، بحسب البيانات التي تجمعها شركة ماي ستيل أويل تشيم التي ترصد سوق الطاقة الصيني.