شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.9%، عند 11959 نقطة، وبتداولات بلغت 9.678 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 399.122 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.009 تريليون ريال. انخفاض أسهم 167 شركة

انخفضت أسهم 167 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 57، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، ومبكو، وأيان، وأكوا باور، وجي آي جي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وأنابيب، وشمس، والعريبة، والرياض، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 24617 نقطة، وبتداولات بلغت 20.307 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 1.603 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.127 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.