شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: بدء الإنتاج التجاري لمصنع منجم منصورة ومسرة للذهب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن بدء الإنتاج التجاري لمصنع منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب، متوقعة أن يظهر الأثر المالي للإنتاج التجاري على نتائج الشركة المالية في الربع الأول من العام الحالي 2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت في 21 يوليو 2019 توقيع شركتها التابعة شركة معادن للذهب ومعادن الأساس عقد هندسة ومشتريات وإنشاء مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو؛ لغرض إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.
وأعلنت الشركة على موقع تداول في 10 أغسطس 2022، أن أعمال إنشاء مصنع منجم منصورة ومسرة، قد شارفت على الانتهاء، وبدأت أعمال التهيئة اللازمة للتشغيل.
وكانت الشركة قد أعلنت في 21 يوليو 2019 توقيع شركتها التابعة شركة معادن للذهب ومعادن الأساس عقد هندسة ومشتريات وإنشاء مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو؛ لغرض إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.
وأعلنت الشركة على موقع تداول في 10 أغسطس 2022، أن أعمال إنشاء مصنع منجم منصورة ومسرة، قد شارفت على الانتهاء، وبدأت أعمال التهيئة اللازمة للتشغيل.