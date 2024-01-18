الاقتصاد

«معادن»: بدء الإنتاج التجاري لمصنع منجم منصورة ومسرة للذهب

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة التعدين العربية (معادن) عن بدء الإنتاج التجاري لمصنع منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب، متوقعة أن يظهر الأثر المالي للإنتاج التجاري على نتائج الشركة المالية في الربع الأول من العام الحالي 2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت في 21 يوليو 2019 توقيع شركتها التابعة شركة معادن للذهب ومعادن الأساس عقد هندسة ومشتريات وإنشاء مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو؛ لغرض إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.
وأعلنت الشركة على موقع تداول في 10 أغسطس 2022، أن أعمال إنشاء مصنع منجم منصورة ومسرة، قد شارفت على الانتهاء، وبدأت أعمال التهيئة اللازمة للتشغيل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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