شكرا لقرائتكم خبر عن ساسكو: توقيع 3 عقود استثمار لمواقع محطات وقود بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها في 18 يناير 2024م قد أكملت توقيع ثلاثة عقود استثمار لمواقع محطات وقود بالمنطقة الشرقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة (طريق الدمام – أبو حدرية بمساحة 40 ألف متر مربع، طريق النعيرية – أبو حدرية بمساحة 17.9 ألف متر مربع، طريق الاحساء – خريص بمساحة 22 ألف متر مربع).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تقدر قيمة هذه العقود بمبلغ 3.4 مليون ريال تصاعدياً بنسبة 10% كل 5 سنوات، وذلك لمدة 15 عام لكل موقع، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.
ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذه المواقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024م.
يأتي هذا التعاقد ضمن خطة الشركة التوسعية وانتشارها في مناطق المملكة المختلفة، إذ بلغ عدد محطات الشركة وشركاتها التابعة عدد (541) محطة عاملة في جميع أنحاء المملكة بعد أن تم استبعاد عدد (25) موقع وإرجاعها إلى الملاك بسبب انتهاء العلاقة التعاقدية معهم وعدم جدوى تشغيلها، كما يوجد عدد (50) موقع تحت الانشاء أو التطوير ستدخل ضمن المحطات العاملة تباعاً خلال عام 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تقدر قيمة هذه العقود بمبلغ 3.4 مليون ريال تصاعدياً بنسبة 10% كل 5 سنوات، وذلك لمدة 15 عام لكل موقع، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.
ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذه المواقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024م.
يأتي هذا التعاقد ضمن خطة الشركة التوسعية وانتشارها في مناطق المملكة المختلفة، إذ بلغ عدد محطات الشركة وشركاتها التابعة عدد (541) محطة عاملة في جميع أنحاء المملكة بعد أن تم استبعاد عدد (25) موقع وإرجاعها إلى الملاك بسبب انتهاء العلاقة التعاقدية معهم وعدم جدوى تشغيلها، كما يوجد عدد (50) موقع تحت الانشاء أو التطوير ستدخل ضمن المحطات العاملة تباعاً خلال عام 2024م.