شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» تجدد اتفاقية مع «الأهلي السعودي» بمليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن تجديد اتفاقية التسهيلات البنكية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي السعودي وزيادة الحد الائتماني للتسهيلات البنكية قصيرة الأجل، بقيمة مليار ريال.

وقالت الشركة: إن تاريخ الحصول على التمويل اليوم، مشيرة إلى أنه يتضمن تمويل متوسط الأجل بمبلغ 500 مليون ريال (تم سحبه واستخدامه مسبقاً).

وأضافت أن التسهيلات البنكية قصيرة الأجل مدتها سنة واحدة، مشيرة إلى أن مدة التمويل المتوسط الأجل خمس سنوات من تاريخ سحبه في 27-6-2022.

وأفادت بأن الهدف من التمويل لاستخدامها في إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.