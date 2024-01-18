البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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ارتفاع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 1.886 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 19.4 مليار جنيه.أنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع، بنسبة 0.32%، ليبلغ 26842.67 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.2%، مسجلاً 6334.94 نقطة.بينما أضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 1.11%، لينهي التعاملات عند مستوى 9000.96 نقطة.