مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11959 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 103.93 نقاط، ليقفل عند مستوى 11959.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 399 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 167 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، ومبكو، وأيان، وأكوا باور، وجي آي جي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأنابيب، وشمس، والعربية، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و6.67%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومجموعة إم بي سي، والإنماء ، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 101.20 نقطة، ليقفل عند مستوى 24617.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.