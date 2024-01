شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستعرض جهود تعزيز الاقتصاد الرقمي في مجلس الوزراء العرب للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

سد الفجوة الرقمية

مجلس الوزراء العرب للاتصالات

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة اليوم في أعمال الدورة الـ 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المُتحدة الشقيقة في العاصمة أبوظبي.ورأس وفد المملكة في المجلس رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست" الدكتور منير بن محمود الدسوقي، الذي استعرض في كلمته ما أنجزته المملكة خلال عام 2023 لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث حققت نمواً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 6%، والوصول إلى حجم سوق يُقدر بـ 43 مليار دولار مقارنة بنحو 41 مليار دولار في العام 2022. This is a Twitter Status تطمح إلى تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية كجزء من خططها في رحلة تحولها إلى الاقتصاد الرقميThis is a Twitter Status | This is a Twitter Statusالتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما واصلت رحلتها في تمكين المرأة والشباب كأكبر تكتُل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 354 ألف موهوب وموهوبة يعملون في القطاع التقني، ووصول نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني إلى أكثر من 35% متجاوزة بذلك المتوسطات العالمية التي بلغت 27% بوادي السليكون و 22% الاتحاد الأوروبي.أكد الدكتور الدسوقي، أن المملكة إيماناً منها بأهمية سد الفجوة الرقمية في العالم، واصلت قيادتها الدولية لزيادة الشمولية الرقمية من خلال إطلاق مُبادرة تمكين أفريقيا لتوفير خدمات رقمية صحية وتعليمية للقارة الأفريقية، وتأكيدًا على دورها كونها دولة مُتقدمة في الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، اُختيرت المملكة من قبل الأمم المتحدة لتنظيم مُنتدى حوكمة الإنترنت 2024 (IGF)، حيث تأتي الاستضافة في وقت تشهدُ فيه المملكة تقدمًا نوعيًا، من خلال تحقيقها للمركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثالث عالميًا في نضج الحكومة الرقمية، والمركز الرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية. This is a Twitter Status توقع مذكرة تعاون مع الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية، تتضمن تعاوناً في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكارThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشار إلى جهود المملكة في تنمية البيئة الرقمية بالمنطقة، من خلال الإعلان عن جذب استثمارات للحوسبة السحابية بقيمة 4.4 مليارات دولار من كبرى الشركات العالمية، وتحقيقها للمركز الأول في المنطقة بجذب استثمارات رأس المال الجريء التي تُقدر بـ 1.38 مليار دولار بنسبة نمو 33% مقارنة 1.04 مليار دولار بعام 2022، بالرغم من الانخفاض العالمي متخطية بذلك حاجز المليار دولار للسنة الثانية على التوالي.وأفاد في ختام كلمته بتطلع المملكة إلى تعزيز سبل التعاون العربي المشترك، ليكون الحاضر مزدهرًا والمُستقبل مشرقًا، ومواصلة الجهود المُشتركة من أجل ضمان توفير خدمات مُتميزة وتقنيات رقمية مبُتكرة بما يُحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها.ناقش المشاركون في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات قضايا الاتصالات والمعلومات الخاصة بفلسطين، واعتماد نتائج اللجنة العربية الدائمة للبريد، والتعاون مع الاتحادات العربية للاقتصاد الرقمي والإنترنت والاتصالات، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، ومعايير الترشح للمناصب واللجان في الاتحاد الدولي للاتصالات.كما ناقشوا الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ومبادرة العاصمة الرقمية العربية, وإقامة المنتدى للمحتوى الرقمي العربي، والتحديات والفرص التي تواجه تطوير البنى التحتية الرقمية للشبكات، والعمل العربي لمؤشرات الاتصالات والمعلومات، ونتائج العمل العربي للذكاء الاصطناعي والمعلومات.يذكر أن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات يُعقد بشكل سنوي؛ بهدف تنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء بالمجلس لتحقيق التعاون الوثيق بين الدول العربية في تطوير وتحسين مرافق وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة للعمل على تأمين مصالح الدول العربية في المنظمات الدولية وتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير الوسائل الفنية والبحث العلمي في المنطقة.