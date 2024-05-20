شكرا لقرائتكم خبر 36 مختصا في ملتقى الخبر لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ملتقى الخبر لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية بجامعة الأمير محمد بن فهد بمحافظة الخبر، بهدف جمع جهات القطاع العام والخاص التي تقدم الخدمات والفرص لرواد الأعمال والشركات الابتكارية في مكان واحد، ومناقشة تكوين شراكات وخدمات داعمة للقطاع، بمشاركة أكثر من 36 مختصا يمثلون 27 جامعة وشركات كبرى وجهات حكومية تعمل على دعم رواد الأعمال المبتكرين.

وناقش ممثلو الجهات الداعمة مواضيع هامة حول أدوار جهاتهم في منظومة الابتكار التجاري الوطنية، فيما عقدت العديد من الجلسات في فرص الابتكار التجاري في المملكة، والعوائق التي تواجه المنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة في السوق؛ بالإضافة إلى سبل التعاون الاستراتيجي لمعالجة هذه العوائق.

واستضاف الملتقى الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار العالمي أنثوني ميلز، الذي ناقش أحدث الممارسات الناجحة حول العالم في تحفيز بيئة الابتكار في نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسبل الاستفادة من هذه التجارب الناجحة في السوق السعودي.

يذكر أن الملتقى يعد أحد أعمال مشروع تفعيل منظومة الابتكار التجاري الوطنية التابع لبرنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030م، وذلك لتحقيق التعاون والتكامل الفعال بين المنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، وبين مقدمي الخدمات والفرص الداعمة للابتكار التجاري حول المملكة.