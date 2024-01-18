شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في 5 أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2010.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولارًا، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر الماضي.كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2012.40 دولارًا.وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.61 دولارًا للأوقية.وزاد البلاتين 0.2 % إلى 885.38 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.2 % إلى 926.54 دولار.