عيار 24 يسجل 4000 جنيه.. ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الذهب في مصر، الخميس، في ختام التعاملات، مستوى تاريخي ليسجل مستويات 3500 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار الطلب على الذهب بالسوق المصري، في حين يسجل السعر العالمي للذهب تراجع واضح إلي 2011 دولار.

عاد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع اليوم بعد انتهاء التصحيح السلبي الذي شهده الذهب بعد تسجيل مستوى تاريخي جديد أول أمس، حيث وجد الذهب دافع جديد للارتفاع بشكل سريع وهو تسجيل سعر صرف الدولار في السوق الموازي مستويات تاريخية جديدة.

ارتفع سعر الأونصة العالمية، الخميس بشكل طفيف بعد انخفاض كبير يوم أمس يعود بالسعر إلى أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي بدعم من البيانات الاقتصادية وتراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام.

اسعار الذهب الخميس:

عيار 24 يسجل 4000 جنيه.

عيار 21 يسجل 3500 جنيه.

عيار 18 يسجل 3000 جنيها .

عيار 14 يسجل 2343 جنيها.

الجنيه الذهب 28000 جنيه.