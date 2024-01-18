الاقتصاد

خلال عام.. نمو مؤشر سوق الأسهم السعودي "تاسي" بـ14.21%

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام.. نمو مؤشر سوق الأسهم السعودي "تاسي" بـ14.21% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم الرئيسية (تاسي) العام 2023 وفق التقرير السنوي الإحصائي الصادر عن تداول السعودية عند أعلى مستوى له في 31 ديسمبر 2023.
وأغلق عند 11,967.39 نقطة، محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 14.21%، مرتفعاً بـ 1,488.93 نقطة مقارنة بمستويات العام 2022، والبالغة 10,478.46 نقطة، بقيمة تداولات تتجاوز 1,333.12 مليار ريال، من خلال 94.02 مليون صفقة منفذة، وبعدد أسهم متداولة بلغ 83.03 مليار سهم.
تداولات

سوق الأسهم السعودية

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 11,259.32 مليار ريال في نهاية 2023. فيما بلغ إجمالي عدد المستثمرين الأفراد (ذكورًا وإناثًا) بنهاية الربع الرابع 2023 المودعة شهاداتهم 6,146,230 مستثمرًا.
وبلغ عدد المستثمرين من المؤسسات 13,661. كما بلغ إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية المفتوحة (للأفراد)؛ 11,043,494 محفظة، وللمؤسسات 49,031 محفظة.
مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي - أرشيفية اليوم

مؤشر السوق الموازية

أنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) عام 2023 عند مستوى 24,528.98 نقطة، وقد وصل أعلى نقطة له خلال العام عند مستوى 28,988.06 نقطة في يوم 18/6/2023.
مؤشر تاسي - أرشيفية اليوم

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 8.07 مليارات ريال، وبعدد صفقات منفذة بلغت نحو 678.67 الف صفقة منفذة.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 48.30 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 638.23 مليون سهم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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