البنك الأهلي يخفض حدود السحب والمشتريات خارج مصر من الـ"كريدت كارد".. تعرف على الحدود الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك الأهلي المصري خفض الحدود القصوى الشهرية للسحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد"

وبحسب الموقع الرسمي، حدد البنك الحدود القصوى الشهرية للتعاملات الدولية خارج وداخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" كالتالي:

أولا- الحدود القصوى للتعاملات الدولية خارج مصر

بطاقة كلاسيك

حد المشتريات: تراجع من 10 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه شهريا ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى.

حد السحب: تراجع من 2.5 ألف جنيه إلى 1500 جنيه، ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى.

-البطاقة الذهبية

حد المشتريات الدولية: تراجع من 25 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه شهريا، ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى.

حد السحب النقدي الدولي: تراجع من 2.5 ألف جنيه إلى 2 ألف جنيه شهريا، ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى.

بطاقة بلاتينوم

حد المشتريات الدولية: تراجع من 62.5 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه شهريا، ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى.

حد السحب النقدي الدولي: انخفض من 6.25 ألف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه شهريا، ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى.

بطاقتي وورلد وورلد إيليت

حد المشتريات الدولي: انخفض من 100 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه شهريا، ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى.

حد السحب النقدي الدولي: تراجع من 10 آلاف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه شهريا، ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى.

ثانيا- الحدود القصوى الشهرية داخل مصر باستخدام الـ"كريدت كارد"

وأوضح البنك أن عملاء حاملي بطاقات الائتمان الحاليين داخل مصر وكذلك المتواجدين خارجها والذين لم يقوموا بالتواصل مع مركز الاتصال قبل أو أثناء فترة السفر أو زيارة أقرب فرع لطلب اتاحة الحدود، يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية وفقًا للحدود التالية أو بما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وهي:

فيزا كلاسيك وستاندرد ماستر كارد: 50 دولار شهريا.

فيزا جولد وماستر كارد تيتانيوم: 75 دولار شهريا.

فيزا بلاتينيوم وماستر كارد بلاتينيوم: 150 دولارشهريا.

ماستر كارد وورلد وفيزا سيغنتشر: 250 دولار شهريا.

ماستر كارد وورلد إيليت وفيزا أنفينت: 250 دولار شهريا.

بطاقة ائتمان الشركات :250 دولار شهريا.

العمولة: يقر البنك 10% من إجمالي المعاملة الاستخدام لجميع البطاقات بالعملة الأجنبية مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه.

تم ايقاف استخدام البطاقات المصدرة من مصرفنا عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية و متاجر المجوهرات وذلك بهدف استمرار مصرفنا بإتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات سواء المشتريات والسحب النقدي.

وجاء خفض البنك الأهلي حدود التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الـ"كريدت كارد" بعد أن خفض عددا من البنوك الحدود القصوى للتعاملات بداية من يناير الجاري منها البنك التجاري الدولي CIB ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر والعربي وغيرها من البنوك الأخرى.

كانت البنوك شددت القيود على بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية خارج مصر من أكتوبر الماضي بعد أن أوقفت حدود التعاملات على بطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل ومسبقة الدفع في التعاملات الدولية نهائيا.