شكرا لقرائتكم خبر عن على خلاف التوقعات.. تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة، على خلاف التوقعات خلال الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الأمريكية في بداية العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول، إن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير الحاليّ بواقع 16 ألف طلب أسبوعيًا إلى 187 ألف طلب.

في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم، 205 آلاف طلب. انخفاض 17 ألف طلب وسجلت ولاية نيويورك أكبر تراجع في عدد طلبات إعانة البطالة بانخفاض قدره 17 ألف طلب، من دون حساب المتغيرات الموسمية.

في الوقت نفسه قالت وزارة العمل، إن متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا، تراجع إلى 203.25 ألف طلب أسبوعيًا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 4750 طلبًا عن الأسبوع السابق عليه، الذي سجل 208 آلاف طلب وفقًا للبيانات المعدلة.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع 1.806 مليون طلب، بانخفاض قدره 26 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير الحاليّ.