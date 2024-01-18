شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسائر متتالية.. النتائج القوية لشركتين تنعش الأسهم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد تكبدها خسائر على مدى 3 جلسات متتالية، مدعومة بالنتائج القوية لشركتي ريتشمونت وفلاتر، في الوقت الذي يحلل فيه المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الماضي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% عند الإغلاق، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع في الجلسة السابقة. قفزة الإيرادات في الصين وتلقى المؤشر دعمًا من صعود سهم ريتشمونت 10.4%، بعد أن فاقت مبيعات الشركة المالكة لمجوهرات كارتيه في الربع الثالث التوقعات على أثر قفزة في الإيرادات بالصين.

كما صعدت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة مثل سهم إل.في.إم.إتش، الذي ارتفع 2.5%، وسهم كيرينج، الذي صعد 2.2%، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.3%.

وانخفض سهم ساعات سويسرا 36.7%، ليسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد حتى الآن، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية وهوامش الأرباح.

تثبيت السياسة النقدية وبدا صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم الشهر الماضي واثقين من أن التضخم يتجه مرة أخرى نحو المستهدف، لكنهم رأوا مخاطر تبرر تثبيت السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض، وفقًا لمحضر الاجتماع.

وأدت تصريحات صانعي السياسة الأخيرة إلى تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، وأصبحوا يتوقعون الآن أن يكون أول خفض في أبريل بدلًا من مارس.

وقفز سهم فلاتر، عملاق المراهنات على الإنترنت 15.3%، بعدما قال محللون إن مكاسب الحصة السوقية في الربع الرابع وهوامش الأرباح التي فاقت التوقعات تبشر بالخير في السوق الأمريكية سريعة النمو في عام 2024.