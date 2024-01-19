شكرا لقرائتكم خبر عن مدفوعة بمكاسب القطاع المالي.. أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب للأسهم المالية على الرغم من أن المؤشر الرئيسي يتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن قلص المستثمرين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بعد تصريحات من صناع السياسات. تراجع مؤشرات القطاعات الرئيسية وبحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة.

وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الرئيسية، مع ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو 0.6%، مدعومة بقفزة بلغت نحو ثلاثة في المئة في مجموعة كيه.بي.سي بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف مجموعة التأمين المصرفي البلجيكية المتكاملة. تقليص الرهانات ومع ذلك دفعت تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم بخفض أسعار الفائدة، مما وضع المؤشر القياسي على طريق تكبد خسارة أسبوعية.

وعلى صعيد البيانات، انخفضت أسعار المنتجين الألمان أكثر من المتوقع في ديسمبر، فهبطت 8.6% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع مؤشر داكس 40 للأسهم القيادية 0.4 في المئة.

ومن بين الأسهم التي قادت الارتفاع، قفز سهم تليبرفورمنس 4.7% بعد أن رفعت شركة ستيفل الاستثمارية تصنيفها لسهم شركة خدمات الاتصالات.