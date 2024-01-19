قبل إجازة ٢٥ يناير.. موعد صرف مرتبات يناير 2024

الشارقة - اميمة ياسر - تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2024، الأحد المقبل الموافق 21 يناير 2024 حتى الأحد الموافق 28 يناير 2024، وذلك مراعاة لحصول الموظفين على رواتبهم قبل إجازتي عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وأوضحت الوزارة مواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، منعا للتزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الألي بالشوارع، على أن تصرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٤، ٨، ٩ من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير في أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.