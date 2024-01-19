الاقتصاد

صعود الرقائق والشركات الكبرى.. "وول ستريت" تفتح على ارتفاع

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اليوم - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الرقائق والشركات الكبرى.. "وول ستريت" تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، مع مواصلة أسهم شركات الرقائق والشركات الكبرى الصعود.
في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب تقارير أرباح الشركات وأي إشارات عن موعد خفض أسعار الفائدة.
بورصة وول ستريت - رويترز

مؤشرات وول ستريت

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 103.89 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 37572.50 نقطة.
مؤشرات وول ستريت - أرشيفية اليوم

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.34 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 4796.28 نقطة.
وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 66.73 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 15122.38 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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