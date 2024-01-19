شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الرقائق والشركات الكبرى.. "وول ستريت" تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، مع مواصلة أسهم شركات الرقائق والشركات الكبرى الصعود.في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب تقارير أرباح الشركات وأي إشارات عن موعد خفض أسعار الفائدة.ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 103.89 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 37572.50 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.34 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 4796.28 نقطة.وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 66.73 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 15122.38 نقطة.