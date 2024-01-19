بسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. شركة عالمية تعلن عدم المرور من قناة السويس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت مجموعة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للنقل البحري، الجمعة، أن خدمة نيمو التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس مؤقتا.

جاء ذلك نتيجة لتوتر الأحداث في البحر الأحمر وباب المندب بسبب هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية والإسرائيلية، مما أثر على العديد من الخدمات التي تعبر عادة من قناة السويس.

وقالت الشركة في بيان لها إنه "نظرا للهجمات الأخيرة على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر ، تتخذ مجموعة CMA CGM تدابير طارئة على العديد من الخدمات التي تعبر عادة قناة السويس من أجل ضمان سلامة سفنها وأطقمها التي تبحر في هذه المياه."

وفي السياق، أعلنت شركة ميرسك MAERSKb.CO الدنماركية، الجمعة، أنها ستعلق مؤقتا حجوزات بعض خدماتها مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بالتوترات في البحر الأحمر.

وأمس الخميس، استهدفت جماعة الحوثي في اليمن سفينة أمريكية بالقرب من سواحل المكلا.

وكشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الخميس، أن 4 مسيّرات اقتربت من سفينة أمريكية ترفع علم جزر مارشال على بعد 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.

وقالت الشركة البريطانية إن السفينة الأمريكية لم تبلّغ عن أضرار أو إصابات عقب رصد المسيّرات وواصلت رحلتها، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيّرة في الماء.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، وقوع هجوم على سفينة بمنطقة تبعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر باليمن.