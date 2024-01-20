شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي يصعد أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الروبل بنهاية تعاملات اليوم في بورصة موسكو، بمقدار 75.75 كوبيكا عن قيمته عند إغلاق الجلسة السابقة ووصل إلى 88.29 روبلا.وتراجع سعر اليورو بمقدار 50.25 كوبيكا، ليصل إلى 96.12 روبلا.كما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2.9 كوبيل وبلغ 12.24 روبلا.