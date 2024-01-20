وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط يجتمعان مع رئيس البنك الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، على هامش الاجتماع السنوي لـ المنتدى الاقتصادي العالمي‬2024.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور المملكة في التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.