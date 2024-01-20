الاقتصاد

وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط يجتمعان مع رئيس البنك الدولي

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، على هامش الاجتماع السنوي لـ المنتدى الاقتصادي العالمي‬2024.

 

 

 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور المملكة في التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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