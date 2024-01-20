تحرك عاجل من التموين لحل أزمة السكر

الشارقة - اميمة ياسر - تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركه السكر والصناعات التكاملية عن نسب توريد قصب السكر الي المصانع وتم توريد ما يقرب 786795 طن قصب وانتاج 74608 طن سكر، ووجه الوزير بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

من جانبه أكد اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية ، انه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم اليها ، و ان عمليات التوريد تسير كا المعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع الي المزارعين ، لافتا إلى انه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر ، و ان المصانع تعمل بكـــامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ان ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه وان الوزارة وشركاتها التابعه تعاقدت في الفترة الماضية علي استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجارى تكرير باقى الكميه لضخها بالأسواق وتم استيراد 138 ألف طن سكر ابيض تم ضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو.