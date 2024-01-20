المملكة تقترب من ضعف معدل التعافي العالمي في أعداد السياح الوافدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت السعودية تعافي بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال 2023 مقارنة بـ2019، وفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية باروميتر الصادر في يناير 2024، مقتربة بذلك من ضعف معدل التعافي العالمي البالغ 88%.

وأسهمت النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموا على مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الوافدين 122% خلال 2023 مقارنة بـ2019.

ووفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان المعدل العالمي للتعافي 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية 1.3 تريليون دولار، لتقترب بنسبة 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها في 2019.

وقدرت المنظمة مساهمة السياحة المباشرة في الناتج الإجمالي العالمي بـ3% خلال 2023، لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار، وفقا لحسابات الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة وفقا لمؤشرات أولية للمنظمة.

وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن تتعافى السياحة العالمية تماما من جائحة كوفيد-19 خلال 2024، وأن تنمو بنسبة 2% مقارنة بـ2019.

وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية المساهمة الكبيرة لقطاع السياحة في المملكة، في تعزيز النمو العالمي في مجال السياحة، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.

وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة تزايدا كبيرا في أعداد الزوار من الداخل والخارج خلال 2023، كما حققت المملكة رقما قياسيا جديدا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من 2023.

كما حقق هذا الرقم فائضا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قدر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بنحو 37.8 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 للفترة نفسها.

وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، ويعكس التزايد الكبير في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.

معدل التعافي في أعداد السياح (2023 مقارنة بـ2019)

المعدل السعودي 156%

المعدل العالمي 88%

معدل منطقة الشرق الأوسط 122%

نتائج إيجابية حققتها السعودية:

تصدر دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023.

المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.

100 مليار ريال إنفاق الزوار القادمين من الخارج للأرباع الثلاثة الأولى من 2023.

37.8 مليار ريال فائض في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات نهاية الربع الثالث.

السياحة العالمية 2023: