شكرا لقرائتكم خبر عن وفدان من المغرب وموناكو يستعرضان فرصا تجارية بغرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف غرفة الرياض يومي 22 و25 يناير الجاري وفدان تجاريان من المغرب وموناكو، حيث يستعرض الوفدان عدد من الفرص الاستثمارية وبحث العلاقات التجارية مع قطاع الأعمال السعودي وتعزيز مجالات التعاون التجاري ضمن تخصصات الشركات المشاركة في اللقاءين.

وسيلتقي 22 يناير الوفد المغربي الذي يضم عدد من الشركات متخصصة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية، صناعة الأدوية، السياحة الصحة والسيارات وتمويل التأمين، والعقارات، المقاولات والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والغزل والنسيج وصناعة البلاستيك والمعادن، بقطاع الاعمال بالغرفة لبحث أوجه التعاون في هذه المجالات التجارية.

وفي 25 يناير يلتقى وفد موناكو الذي يضم شركات متخصصة في حوالي 20 نشاطا تجاريا تشمل الاستشارات والسياحة، صناعة الساعات والمجوهرات، المحاماة والاستشارات القانونية، الصيرفة، الغاز والنفط والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتضمن الأنشطة التجارية: التحول الرقمي والأغذية والزراعة والتصدير والاستيراد والتأمين والعقارات اليخوت، الطاقة المتجددة تصميم الملابس الفعاليات، والتنظيم المهني وتنسيق الحدائق الداخلية.

وستعقد خلال الزيارة لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات وقطاع الأعمال بغرفة الرياض لمناقشة سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التجاري في مجال تخصصات الشركات.