شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» تتسلم الدفعة الثانية من القرض التمويلي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن استلامها يوم الخميس الماضي، الدفعة الثانية من القرض التمويلي من صندوق التنمية الزراعية، وذلك بمبلغ يقدر بنحو 29.819 مليون ريال، من إجمالي مبلغ القرض وقدره 50.500 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تدواول في 26 ديسمبر الماضي، استلام الدفعة الأولى من القرض التمويلي بقيمة 9.939 مليون ريال.
وتبلغ مدة التمويل: عامين، بينما الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن أرض الشركة، فيما يهدف التمويل إلى دعم العمليات التشغلية بالشركة.
وتتضمن الخطة استراتيجية الشركة المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يحقق ريادة الشركة واستدامتها في قطاع الأغذية والإستثمارات الزراعية بالاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها عبر تنويع الإيرادات التي تساهم في تعظيم الإستفادة من الأصول المتوفرة لدى الشركة وتعظيم العائد للمساهمين.
وتهدف الإستراتيجية إلى الدخول في شراكات استراتيجية نوعية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة عبر إضافة أنشطة جديدة والتركيز على المنتجات ذات الميزة التنافسية.
وتشمل المحاور: زيادة وتعزيز الاستثمار في تجارة المواد الغذائية، والتوسع في مجال الصناعات الغذائية، والإدارة المثلى للتكاليف وزيادة الايرادات وتنويعها، وتعزيز العلامة التجارية ومنافذ التوزيع وتطوير العلاقة مع العملاء وأصحاب المصلحة.
وتتضمن المحاور: عقد شراكات استراتيجية ولوجستية، وتوظيف التقنية الحديثة والتحول الرقمي بما يحقق التميز التشغيلي والقيمة المضافة للعملاء وإدخال تقنيات زراعية حديثة.
ومن ضمن المحاور: تحقيق التميز المؤسسي في العمليات الإدارية والتشغيلية بما يعزز الابتكار والاستدامة والاستفادة المثلى لأصول الشركة، وقيادة المتطلبات والحلول التمويلية بما يحقق الإستراتيجية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 24 ديسمبر الماضي، موافقة مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية على طلب الرئيس التنفيذي فهد آل سميح بعدم رغبته في تجديد عقده مع الشركة على أن يكون آخر يوم عمل له بتاريخ 31/3/2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تدواول في 26 ديسمبر الماضي، استلام الدفعة الأولى من القرض التمويلي بقيمة 9.939 مليون ريال.
وتبلغ مدة التمويل: عامين، بينما الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن أرض الشركة، فيما يهدف التمويل إلى دعم العمليات التشغلية بالشركة.
اعتماد الخطة الاستراتيجيةقرر مجلس الإدارة أمس السبت اعتماد الخطة الاستراتيجية للشركة للفترة من عام 2024م وحتى 2030م.
وتتضمن الخطة استراتيجية الشركة المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يحقق ريادة الشركة واستدامتها في قطاع الأغذية والإستثمارات الزراعية بالاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها عبر تنويع الإيرادات التي تساهم في تعظيم الإستفادة من الأصول المتوفرة لدى الشركة وتعظيم العائد للمساهمين.
وتهدف الإستراتيجية إلى الدخول في شراكات استراتيجية نوعية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة عبر إضافة أنشطة جديدة والتركيز على المنتجات ذات الميزة التنافسية.
محاور الاستراتيجيةتحتوي الإستراتيجية على محاور ومستهدفات أساسية من أبرزها: زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وتطوير منتجاته واستدامتها بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية.
وتشمل المحاور: زيادة وتعزيز الاستثمار في تجارة المواد الغذائية، والتوسع في مجال الصناعات الغذائية، والإدارة المثلى للتكاليف وزيادة الايرادات وتنويعها، وتعزيز العلامة التجارية ومنافذ التوزيع وتطوير العلاقة مع العملاء وأصحاب المصلحة.
وتتضمن المحاور: عقد شراكات استراتيجية ولوجستية، وتوظيف التقنية الحديثة والتحول الرقمي بما يحقق التميز التشغيلي والقيمة المضافة للعملاء وإدخال تقنيات زراعية حديثة.
ومن ضمن المحاور: تحقيق التميز المؤسسي في العمليات الإدارية والتشغيلية بما يعزز الابتكار والاستدامة والاستفادة المثلى لأصول الشركة، وقيادة المتطلبات والحلول التمويلية بما يحقق الإستراتيجية.
يحيى مباركي رئيسا تنفيذياوقرر المجلس تعيين يحيى مباركي رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من تاريخ 1 أبريل المقبل.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 24 ديسمبر الماضي، موافقة مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية على طلب الرئيس التنفيذي فهد آل سميح بعدم رغبته في تجديد عقده مع الشركة على أن يكون آخر يوم عمل له بتاريخ 31/3/2024م.