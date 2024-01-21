شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المراعي» إلى 370.7 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الارتفاع في الإيرادات يعود إلى أن أداء المراعي في أسواقها الرئيسية بدول الخليج وخاصة انخفاض مبيعات الأعلاف أضافت أن نمو الإيرادات للمجموعة انخفض 2% بسبب انخفاض مبيعات الأعلاف في أمريكا الشمالية، وانخفاض العائدات من مصر بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وأوضحت أن الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بسبب نمو المبيعات للربع الحالي، الذي شهد استمرارا في استقرار تكلفة السلع.

وأشارت إلى أن الضبط العام للتكاليف والتنفقات بما في ذلك النفقات العامة والإدارية، أسهم في استقرار الأرباح التشغيلية.

وأفادت بأن من ضمن أسباب ارتفاع الأرباح، بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل: الارتفاع في الأرباح التشغيلية والاستفادة جزئيا من الاستحواذ الكامل لعمليات الشركة في كل من مصر والأردن خلال العام الحالي.

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المراعي، صافي ربح في الربع الرابع من 2023، يقدر بنحو 370.719 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 4.2%، مقارنة بـ 355.823 مليون ريال، في الربع المماثل من عام 2022.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الارتفاع في الإيرادات يعود إلى أن أداء المراعي في أسواقها الرئيسية بدول الخليج وخاصة السعودية أثمر إلى تسجيل نمو سنوي بنسبة 5%، فيما عزت ذلك إلى النمو في قطاع الدواجن متبوعا بنمو قطاع الألبان.أضافت أن نمو الإيرادات للمجموعة انخفض 2% بسبب انخفاض مبيعات الأعلاف في أمريكا الشمالية، وانخفاض العائدات من مصر بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.وأوضحت أن الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بسبب نمو المبيعات للربع الحالي، الذي شهد استمرارا في استقرار تكلفة السلع.وأشارت إلى أن الضبط العام للتكاليف والتنفقات بما في ذلك النفقات العامة والإدارية، أسهم في استقرار الأرباح التشغيلية.وأفادت بأن من ضمن أسباب ارتفاع الأرباح، بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل: الارتفاع في الأرباح التشغيلية والاستفادة جزئيا من الاستحواذ الكامل لعمليات الشركة في كل من مصر والأردن خلال العام الحالي.