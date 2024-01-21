شكرا لقرائتكم خبر عن «يقين كابيتال»" تمديد فترة طرح أسهم «عبر الخليج للتسويق» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي لشركة "عبر الخليج للتسويق" عن تمديد فترة الطرح ونشر نشرة الإصدار التكميلية المتعلقة بطرح (600,000) سهم عادي تمثل نسبة (12.00%) من رأس مال الشركة بعد الطرح والإدراج في السوق الموازية.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن فترة الطرح ستكون من يوم الأربعاء 28-06-1445هـ (الموافق 10-01-2024م) إلى يوم الإثنين 17-07-1445هـ (الموافق 29-01-2024م).