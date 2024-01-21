سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد الموافق 21-1-2024، من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.