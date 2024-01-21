شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض الأول لـ«السيف غاليري» في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار افتتاح معرضها الأول في دولة سلطنة عمان بمدينة مسقط.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعد هذا الفرع رقم 71 بمساحة 1200متر مربع.

ويأتي هذا التوسع امتداداً للتوسع في دول الخليج حيث تم افتتاح فرعين في دولة الإمارات وفرعين في دولة الكويت خلال عام 2023م.

وبحسب الشركة، يظهر الأثر المالي لمعرض مسقط في نهاية الربع الأول من عام 2024م.