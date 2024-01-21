شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» تتسلم رخصة تشغيل البرج الثاني من فندق «جميرا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير استلامها مساء الخميس الماضي، رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الثاني من فندق جبل عمر جميرا بتصنيف خمسة نجوم.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يضم الفندق، 244 غرفة وجناح ذات طراز فخم وعصري، بالإضافة إلى مطعم ومقهى وغرف اجتماعات وخدمة رجال الأعمال ومصلى ومركز لياقة بدنية.

وتجدر الإشارة إلى أن فندق جبل عمر جميرا مكون من 4 أبراج، يضم كلاً منهما 19 طابق، مجاورة بشكل مباشر الحرم الشريف.

وتعمل الشركة حالياً على تسليم البرجين المتبقية للمشغّل واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح الجهات المعنية لتشغيلها.

ومن المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال العام 2024م.