شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك»: بدء توزيع أرباح نقدية على المساهمين.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، عن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، اليوم الأحد عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مصرف الراجحي.

وكانت الشركة قد أعلنت على تداول في 9 يناير، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2023م قدرها (0.65) هللة للسهم تمثل %6.5 من القيمة الاسمية للسهم.

