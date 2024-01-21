زيادة في سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث زاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس السبت.

وكان سعر جرام الذهب انخفض أمس بنحو 120 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2317 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2979 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3475 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3971 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بزيادة 6.15 دولار بنسبة 0.3%، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.